Anders Johansson blir ny kommundirektör på Tjörn

Tjörns kommun har fått en ny kommundirektör. Kommunstyrelsen har utsett Anders Johansson till tjänsten.
Han kommer närmast från rollen som biträdande kommundirektör i Kungsbacka kommun och tillträder den 2 november.
Lång erfarenhet från kommunal verksamhet
Anders Johansson har lång erfarenhet av ledning, styrning och utveckling inom kommunal verksamhet.
De senaste åren har han haft en central roll i Kungsbacka kommuns utvecklingsarbete. Tidigare har han bland annat varit ekonomidirektör i Göteborgs Stad.
Efterträder Evike Sandor
Anders Johansson efterträder Evike Sandor, som går i pension i november.
– Jag är väldigt glad och förväntansfull inför att axla uppdraget som kommundirektör. Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetare, politiker, invånare och företagare fortsätta utveckla Tjörn som möjligheternas ö hela året för hela livet, säger Anders Johansson.
Kommunalrådet Martin Johansen välkomnar rekryteringen.
– Vi är väldigt glada över att Anders Johansson valt att ta sig an uppdraget som kommundirektör hos oss. Vi ser fram emot det arbete vi har framför oss tillsammans, säger han.
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