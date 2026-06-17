Anders Johansson blir ny kommundirektör på Tjörn

Tjörns kommun har fått en ny kommundirektör. Kommunstyrelsen har utsett Anders Johansson till tjänsten.

Han kommer närmast från rollen som biträdande kommundirektör i Kungsbacka kommun och tillträder den 2 november.

Lång erfarenhet från kommunal verksamhet

Anders Johansson har lång erfarenhet av ledning, styrning och utveckling inom kommunal verksamhet.

De senaste åren har han haft en central roll i Kungsbacka kommuns utvecklingsarbete. Tidigare har han bland annat varit ekonomidirektör i Göteborgs Stad.

Efterträder Evike Sandor

Anders Johansson efterträder Evike Sandor, som går i pension i november.

– Jag är väldigt glad och förväntansfull inför att axla uppdraget som kommundirektör. Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetare, politiker, invånare och företagare fortsätta utveckla Tjörn som möjligheternas ö hela året för hela livet, säger Anders Johansson.

Kommunalrådet Martin Johansen välkomnar rekryteringen.

– Vi är väldigt glada över att Anders Johansson valt att ta sig an uppdraget som kommundirektör hos oss. Vi ser fram emot det arbete vi har framför oss tillsammans, säger han.