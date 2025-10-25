På fredagskvällen larmades polisen om en man som uppträder hotfullt och ska ha ett tillhygge. Mannen kunde gripas i närheten av Kvantum och är nu misstänkt för misshandel och skadegörelse.

Det var strax efter klockan 22 som polisen fick samtal om att en man uppträder hotfullt och ska även ha ett tillhygge.

Polisen kunde lokalisera och gripa mannen i närheten av Kvantum. Mannen, som är i 25-årsåldern kunde gripas och är nu misstänkt för misshandel och skadegörelse.

Det tillhygge som man initialt fått uppgifter om anträffades inte.

-När det gäller misshandeln är målsägande en man i 20-årsåldern. Mannen ska inte vara i behov av akutvård på plats, uppger polisens presstalesperson.

I anmälan finns även en rubricering gällande skadegörelse, men det är oklart vad det ska ha bestått av.