På lördagseftermiddagen kom larm om en trafikolycka vid Öberg, Stillingsön på Orust. En husbil ska ha kört av vägen.

Larmet kom klockan 14.48.

-En husbil ska ha kört av vägen och ner i diket. En person ochven hund är inblandad i olyckan, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Husbilen uppges luta rejält i diket och man försöker säkra fordonet så den inte välter.

I nuläget är räddningstjänst och polis larmade.

– Det finns initiala uppgifter om misstänkt rattfylleri och polis är på väg till platsen för kontroll, uppger polisens ledningscentral.

Föraren, en man i 65-årsåldern blåste positivt och en anmälan är skriven gällande rattfylleri och grov olovlig körning.