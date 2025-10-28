Under åren har Kjell Engmans glaskonst visats i Vattenfalls bergrum i Stenungsund. Flera magiska och storslagna utställningar i en unik miljö som berört tusentals besökare. Nu kommer Kjell Engman tillbaka med en ny utställning med vernissage på lördag.
Arrangör till utställningen i bergrummet, PHromotion AB – bjuder nu in till något mer intimt och personlig utställning på Strandvägen.
Den 1 november öppnar man dörrarna till PH Gallery i Stenungsund, där Kjell Engmans delar med sig av sin konst i ett nytt, nära format.
-Mitt skapande utgår från livets cirkel. Jag vill forma glas som känns, som talar till alla våra sinnen, säger Kjell Engman.
Vernissage på lördag
Vernissage – Lördag 1 november kl 12.00
Invigningstalare – Jan Scherman
Galleriet har därefter öppet:
Lör-sön 1-2/11 12.00-16.00
Fre -sön 7-9/11 12.00-16.00
Fre-sön 14-16/11 12.00-16.00
Strandvägen 8 – Stenungsund
Trappa – ingen hiss