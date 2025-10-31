Under fredagseftermiddagen stängs Uddevallavägen i höjd med industrin av – under tre dygn. Orsaken är arbete med industrispåren som korsar Uddevallavägen.

Avstängningen gäller fredag klockan 14:00 till måndag klockan 04.

Trafiken leds om via länsväg 653 (Stripplekärrsvägen) – och inte via Kraftverksvägen som går parallellt med med Uddevallavägen. Orsaken är att den vägen är privat. Istället bler det en flera kilometer lång omväg via Stripplekärrsvägen.

Avstängningen gäller all trafik – även bussar och lastbilar. Gående och cyklister hänvisas till Kraftverksvägen.

När NYHETERsto på eftermiddagen var på plats var det många som ignorerade skyltar och ändå valde att köra via Kraftverksvägen.