Kaffe är inte bara gott utan har senaste åren blivit dyrt och för vissa en lyxvara. En man i 45-årsåldern från Stenungsund står åtalad misstänkt för att ha tagit två paket kaffe från sin dåvarande arbetsgivare.

Kaffe har de senaste åren rusat i pris och är något som ligger i topp bland det som stjäls från matbutiker. Många arbetsplatser erbjuder gratis kaffe till sina anställda – men det betyder inte att man kan ta med sig kaffe hem.

Mannen, som var anställd hos ett av industriföretagen i Stenungsund blev i början av året konfronterad och anmäld för stöld efter att, enligt åtalet – ha tagit två paket kaffe, från sin dåvarande arbetsgivare. Kaffet uppgick till ett värde av 200 kronor.

Åklagaren skriver i stämningsansökan att brottet är av normalgraden eftersom tillgreppet skett på

arbetsplatsen och mannen har därmed missbrukat ett förtroende.

Den åtalade mannen vidgår händelseförloppet men nekar till brott.