Ett antal sadelstölder har på kort tid polisanmälts i flera angränsade län. Polisen uppmanar därför entreprenörer inom den västsvenska hästnäringen, stall och ridskolor att vara på sin vakt och att vidta brottsförebyggande åtgärder – innan stölden är ett faktum.

Att tjuvarna riktar in sig på just sadlar är ingen tillfällighet. En enda sadel kan vara värd en ansenlig summa pengar, och det samlade godsvärdet i en sadelkammare blir därför stort, det skriver polisen i ett pressmeddelande.

– Värdefullt gods på en samlad yta, oftast en bit ut på landsbygden. Ur tjuvens perspektiv är det ett förhållandevis enkelt och lönsamt jobb, säger Jenny Sjöström, kommunpolis i Kungsbacka.

Men genom relativt enkla åtgärder kan man försvåra eller – i bästa fall – avskräcka tjuvarna. Till att börja med bör sadlar och annan dyrbar utrustning förvaras i ett låst utrymme, gärna också larmat.

– Välj ett utrymme som du lätt kan ha uppsikt över, och försök att hålla koll på vilka som rör sig där – att de är behöriga. Genom att öka risken för upptäckt, minskar man risken för brott. Det är något som vi vet fungerar, säger Jenny Sjöström.

Att ha bra ytterbelysning och att låsa fast sadlarna på väggmonterade byglar, så kallade sadellås, är exempel på andra brottsförebyggande åtgärder.

– Det är också viktigt att märka sadlarna på något sätt. En synlig märkning kan minska värdet för tjuven. Annars är DNA-märkning ett bra alternativ, säger Jenny Sjöström.

Märkningarna underlättar polisens arbete med att identifiera målsägande, om stulet gods påträffas. Av samma anledning ska märkningarna anges om du anmäler en stöld till polisen.

Utreder anmälda stölder

Vem som ligger bakom den senaste tidens sadelstölder går inte att slå fast i nuläget. Men en sadelstöld kommer sällan ensam – händer det på en plats kan det snart hända på en annan.

– Sadelstölder kommer ofta i sjok, så vänta inte med att vidta åtgärder, säger Jenny Sjöström.