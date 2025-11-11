På tisdagseftermiddagen kom larm om brand i fordon – skolbuss på länsväg 645 mellan Stora Högamotet och industriområdet.

Larmet om händelsen kom klockan 15:16 och positionen ska vara vid södra rondellen på Stora Högamotet mot industriområdet.

Räddningstjänsten är larmade om befarat brandtillbud på en bussen och flera andra bussar har stannat vid platsen. Trafikverket rapporterar samtidigt om fordonshaveri på samma ställe.

-Enligt inringare ska det handla om en skolbuss, uppger SOS Alarm.

Räddningstjänst har varit på plats.

-Det ska handla om brand i en elmotor. Branden är släckt och inga personskador.

Bärgare är på väg till platsen.

Texten uppdateras