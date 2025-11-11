En man i 25-årsåldern har vid Uddevalla tingsrätt dömts för för två fall av narkotikabrott – försäljning och innehav – samt häleri, då man hittade en anmälda stulen motocross vid husrannsakan. En annan man i 30-årsåldern, köparen – döms för innehav och drograttfylleri. Detta efter att polisen såg en narkotikaaffär göras upp i centrala Stenungsund.

Det var i mitten av september som polisen ser en narkotikaaffär göras upp i centrala Stenungsund.

Säljaren ska enligt domen ha sålt 3,94 gram cannabisharts. Köparen stoppades i en bil en bit därifrån och och blev misstänks för innehav av detsamma, men också för drograttfylleri då provsvar visade på bruk av narkotika och att detta fanns kvar i kroppen under körning.

Mannen döms vid Uddevalla tingsrätt till 60 dagsböter á 270 kronor. Summa: 16 200 kronor.

Husrannsakan i säljarens bostad

I samband med att försäljningen uppdagades sker också en husrannsakan i säljarens lägenhet. Här anträffas 141,37 gram cannabis som enligt åtal och dom var helt eller delvis i överlåtelsesyfte samt 35 000 i kontanter.

Man finner även kepsar och jackor som bedöms vara förfalskningar och som kommer förverkas.

Stulen mororcross

I bostaden anträffades en stulen motocross som stals i mitten av april. Fordonet har ett värde av 19 500 kronor. Mannen åtals i detta fall för häleri.

”Säljaren” döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 10 månader ha dömts ut.