Under onsdagen sker underhållsarbete på pumparna i botten av utgående avloppspumpstation i en. Vatten måste därför måste fraktas med lastbil till reningsverk under arbetets gång. Kommunen vädjar nu till boende i området att spara på vatten

Arbetet som ska utföras är på pumparna i botten av utgående avloppspumpstation

-Därför kan inget vatten släppas den normala vägen utan allt avloppsvatten från Nösund, Tvet och Tegneby samhället måste fraktas med lastbil till reningsverk under arbetets gång och därför vädjar vi till boende i området att spara på vattnet, inte köra diskmaskiner, tvättmaskiner och duscha i onödan, skriver kommunen i ett mail till NYHETERsto.

Arbete beräknas pågå från ca 06:00 till och med ca 20:00.

Gäller boende inom markerat område. Karta Orust kommun.