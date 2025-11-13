Under en tillsynsinsats under hösten runt om i Västra Götaland, bland annat på Orust – kunde man konstatera att nära hälften av avfallstransporterna har brister. Insatsen gjordes i samverkan mellan myndigheter för att stärka insatserna mot avfallsbrottslighet.

– Avfallstransporter inom Sverige är en bransch som länge saknat tillräcklig tillsyn. Resultatet av insatserna visade att många av de kontrollerade transporterna har brister och att det finns en utbredd okunskap bland chaufförerna, säger Yusra Moshtat, länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen Västra Götaland och en av dem som tillsammans med sin kollega Jenny Järpler ledde insatsen från Länsstyrelsen.

Samverkan mellan myndigheter

Höstens tillsynsinsats gjordes på initiativ av Länsstyrelsen i samarbete med kommunala tillsynsmyndigheter och polisen.

– En tillsynsinsats av detta slag är mycket lärorik och vi tar med oss massa tankar och lärdomar. Vi hoppas kunna samverka och vara behjälpliga under fler tillsynskampanjer för avfallstransporter framöver, säger Marcus Ljung, Trafikpolisen Vänersborg, som var en av de poliser som var på plats under den insats som gjordes i Mellerud, Orust och Trollhättan.

Avfallstransporter måste ha tillstånd

Transport av avfall i Sverige inom yrkesmässig verksamhet kräver att verksamhetsutövaren har tillstånd från eller gör en anmälan till Länsstyrelsen.

Genom tillsyn av avfallstransporter kan tillsynsmyndigheterna upptäcka flera typer av felaktigheter som till exempel att aktörer saknar tillstånd för att transportera avfall, felaktigt klassat avfall, bristfälliga dokument, okända avfallskällor och platser där avfallet tippas illegalt.

Några resultat från höstens tillsynsinsats:

Kommuner:

Antal kontrollerade avfallstransporter: 300

Antal transporter med brister: 133 (farligt avfall utan transportdokument, transporter av eget avfall utan anmälan, transportdokument inte komplett, farligt avfall utan transportdokument)

Åtalsanmälningar: 40

Miljösanktion: 22

Förelägganden: 23

Förbud om att köra avfall: 8

Polisen:

Anmälan om olovlig körning samt utfärdade flera ordningsböter för bland annat skatteförseelser, lastsäkring, diverse brott och underrättelsetips.

182 alkoholtestade förare.

55 lastsäkringskontroller.

35 böter för brister.

8 fordensvägningar.

3 tillsyn av transporter med farligt gods.

Bild: Länsstyrelsen