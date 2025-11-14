På torsdagseftermiddagen inträffade en trafikolycka vid Nösnäsmotet i Stenungsund. Det ska ha handlat om en sidokollision utan personskador.

Det var strax före klockan 16, mitt i eftermiddagstrafiken som olyckan inträffade.

-Det ska handla om en sidokollision, men utan personskador. Inblandade byter uppgifter med varandra på plats så någon patrull från polisen var inte på plats, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto.

Inte heller räddningstjänst och ambulans larmades ut till olyckan.

Trafiken påverkades under en kortare tid på plats i samband med händelsen.