På fredagskvällen stannade och kontrollerade polisen en bil i södra Stenungsund. I bilen befann sig två personer som nu är misstänkta för flera brott.
Det var vid klockan 22:15 som polisen valde att stanna och kontrollera bilen med de båda männen i. Föraren är i 45-årsåldern och passageraren är i 35-årsåldern.
Föraren saknar körkort och bilen var försedd med falska registreringsplåtar. Det fanns också misstanke om ringa narkotikabrott och männen fick följa med polisen för fortsatta utredningsåtgärder.
En anmälan är skriven gällande grov olovlig körning, märkesförfalskning samt ringa narkotikabrott,