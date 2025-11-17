På måndagsmorgonen inträffade en trafikolycka mellan en saltbil och en biltransport mellan Kullens och Stora Högamotet. I samband med olyckan har saltbilens saltspridare och binge vält. Vägen var efter olyckan helt avstängd.
Olyckan inträffade vid klockan 05:30. Inga personskador.
Saltbilens binge och saltspridare låg på sidan över länsväg 160 och trafiken fick efter olyckan ledas om via Stora Höga på länsväg 574.
Trafikolyckan kommer att utredas. En anmälan gällande vårdslöshet i trafik är skriven.
Vägen avstängd under bärgningsarbetet
Strax före klockan 09 var vägen åter öppen.