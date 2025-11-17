På måndagen larmades räddningstjänsten till en villa i Bråland i södra Stenungsund. En villa var rökfylld.
Larmet kom vid klockan 12:15.
-Inringare uppger att villan är rökfylld och räddningstjänst har precis kommit till platsen, uppgav SOS Alarm händelseinformation.
På plats var det en varmvattenberedare som orsakat rökutvecklingen.
-Varmvattenbereden var folieradmed träpanel och värmet har i sin tur get någon form av brandtillbud som orsakat rökutveckling, säger Robert Bang, styrkeledare på plats .
Rökutveckling under en längre tid
Då det pågått sedan morgonen så har röken satt sig i både kläder och annat i hemmet. Vi har vädrat ut och inväntar nu restvärde som är på väg, säger Robert Bang.
Inga personskador i samband med händelsen.