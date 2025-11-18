På måndagskvällen var polisen på plats på Göteborgsvägen i centrala Stenungsund för en trafikkontroll med fokus på hastighet.

Vägen är nyligen ombyggd till trefiligt med refug och övergångställe. Nu under den mörka årstiden är det extra viktigt att ha kolla på gående, cyklister och elsparkcyklar som korsat övergångstället och alla bär inte reflex.

På sträckan gäller 50 km/h.

Polisen var på plats mellan klockan 21:00-21:45. Under denna tid skrev polisen ut sju ordningsböter för hastighetsöverträdelse.

-Den högs uppmäta hastigheten passerade polisen laser i 77 km/h, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.