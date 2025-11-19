Under morgonen är flera tåg inställda på Bohusbanan mellan Göteborg – Stenungsund – Uddevalla. Orsaken är växelfel och senare en viltolycka mellan Göteborg och Ytterby.

Först kom rapport om växelfel som i sin tur leder till inställda tåg på sträckan. Några minuter senare kolliderade ett av de tåg som faktiskiskt rullade med två älgar mellan Sverige och Ytterby.

I nuläget finns ingen prognos när tågen börjar rulla som vanligt igen.

För mer information om eventuell ersättningstrafik, ha koll på Västtrafiks hemsida eller app