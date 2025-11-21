Räddningstjänsten larmades på fredagseftermiddagen om i byggnad utanför Ucklum. Initiala uppgifter talar om någon form av brand i ett garage vid ett tidigare hönseri.
Larmet kom klockan 13:57 och byggnaden ligger vid Stora Komperöd utanför Ucklum.
-Initialt har vi någon form av brand i en länga med fyra garageplatser, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Enligt uppgift ska det inte längre vara någon verksamhet kvar med höns i byggnaderna.
På plats ryker det från en taknock. Personer på plats har själva försökt att släcka. Räddningstjänsten undersöker.
I nuläget är ingen ambulans larmad
