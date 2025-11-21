På torsdagskvällen stannade och kontrollerade polisen en till synes A-traktor på Hallernaleden. Fordonet misstänks vara manipulerad och klassas då som personbil. I bagaget färdades också en passagerare.

Det var strax efter klockan 22 på torsdagskvällen som polisen stannade och kontrollerade fordonet som var registrerad som en A-traktor.

Fordonet misstänks vara manipulerat och föraren, som är i 15-årsåldern misstänks för olovlig körning.

En av passagerarna, även denne är i tonåren får en ordningsbot för att ha åkt i bagageutrymmet.

Ungdomarnas vårdnadshavare kontaktades och informerades om det inträffade.