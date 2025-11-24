Natten till söndag larmades polis till Stenungsbaden där man tröttnat på ett högljutt sällskap på ett rum. Personerna är obehöriga och har inte bokat in sig på hotellet och det rummet.

Det var vid klockan 03 natten mot söndag som polis tillkallades.

-Det ska vara två obehöriga personer i ett hotellrum. En av personerna lämnade hotellet när polisen kom och den andra avlägsnades på ett lugnt sätt, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Ingen misstanke om brott och ingen anmälan är skriven.

Foto: Arkivbild