På tisdagskvällen larmades räddningstjänsten till en trafikolycka mellan Ödsmål och Svenshögen, en olycka som NYHETERsto redan rapporterat om.

Räddningstjänsten larmades ut om en bil som kört av vägen och den skulle vara totalkvaddad. Samma bil och olycka rapporterade NYHETERsto om en halvtimma innan samtidigt som en varning för halka gick ut.

Inga personskador

Föraren i bilen ska ha klarat sig utan några personskador och kördes hem av allmänhet samtidigt som man beställde en bärgare.

Räddningstjänsten åkte ändå fram för kontroll.

-Man vet aldrig om det är samma olycka eller om det är fler bilar i diket på samma ställe, uppgav räddningstjänst på plats.