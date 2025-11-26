På onsdagseftermiddagen samlades flera hundra på Stenungstorg för att fortsätta den tradition som fick en nystart förra året – Att gemensamt tända årets julgran vid Sandbergs plats. Samtidigt var det julmarknad med UF-företag, smakprov från årets julspel på Kristinedalskyrkan och julstämning på Fregatten.

Video läggs ut senare under kvällen

Det var kallt och lite ruggigt ute, termometern visade på -1. Eftermiddagen började med julstämning på Kulturhuset Fregatten.

Kulturskolans elever sjung julsånger.

Pianisten Kurt Wiklander underhöll i foajén



Ellinore Kapp sålde och signerade böcker. Peter Gustafsson som driver Fregatten Bio visade en julfilm dagen till ära.

En mindre julmarknad med lokalt hantverk..



…och julpyssel på RUM1

Bockarna på utsidan hälsade besökarna välkommen

Kulturhusparken var julpyntad

Inne i värmen bjöds besökare på en mindre julmarknad med lokala hantverk, julpyssel på RUM1 och i kulturhusets foajé underhöll pianisten Kurt Wiklander och Kulturskolans elever. På Molekylverkstaden bjöd man på sagostund och Fregatten Bio visade julfilm.

UF-företagens julmarknad

UF-företag på plats. Dessa driftiga killar säljer smaksatt äppelmos…

…och kollegorna stod inne på torget och såld mera mos







Här säljer man lokalproducerat smaksatt kaffe i samarbete med BLAKK Kafferosteri i Stenungsund

Efter ett besök och inhalering av julkänsla på kulturhuset var det dags att gå bort mot Stenungstorg där man innan festligheterna på Sandbergs plats kunde besöka UF-företag från Nösnäsgymnasiet som fått tillgång till en av de tomma butikslokalerna i köpcentret där man visade, berätta och sålde sina produkter. Några av de driftiga unga företagarna fanns även på utanför på Sandbergs Plats.

Julmusik och tal

kommunfullmäktiges ordförande Katja Nikula höll tal…

Många hade samlats på sandbergs plats för att hälsa julen välkommen!



Carina Erlandsson, Stenungstorg Centrum

Kulturskolans elever sjung julsånger

Svenska kyrkan på plats med delar av årets julspel på Kristinedalskyrkan

När klockan började närma sig 17 var det många som hade samlats Sandbergs plats för vinterns höjdpunkt – Tända årets julgran, men innan det var det skönsjungande julmusik framförd av Kulturskolans elever och tal av kommunfullmäktiges ordförande Katja Nikula.

I vimlet kunde man också få sig en pepparkaka och julmust som COOP Stenungstorg stod för och även få ett smakprov från årets julspel på Kristinedalskyrkan.

Granen tänds

Vid klockan 17:15 var det så dags att tända årets gran, skänkt av BRF Skogsbrynet i Hallerna. Carina Erlandsson, Stenungstorg Centrum höll ett kort men viktigt tal där hon berättade att man förra året hoppas att det åter skulle bli en tradition med julgranständning på Stenungstorg – och nu när det är andra året så har man faktiskt uppfyllt detta löfte, och man man har inga planer på att ta bort det.

Så var det då dag att tända granen. Katja Nikula och Carina Erlandsson tog sig igenom folkvimlet och räknade ner. Granen är tända och efter Black Friday väntar julhandeln på Stenungstorg.

Video läggs ut under kvällen