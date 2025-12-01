Under förra veckan anmäldes två inbrott och ett inbrottsförsök i centrala Stenungsund och på fredagskvällen ertappade en boende på Stenunge Strand en tjuv inne i sin lägenhet när hon kom hem. På måndagen knackade polisen dörr i området för att försöka få tips och iakttagelser.

Polisen gick på måndagen ut på sin hemsida om att det pågår en serier med bostadsinbrott i region Väst för tillfället. Ett flertal inbrott har skett i hela regionen.

-Vi ser nu en tendens till att många av inbrotten begås under eftermiddag/tidig kväll, innan målsägarna har kommit hem. Alternativt när de lämnar hemmet för olika ärenden efter jobbet. I flera fall är det mycket kort brottstid, det skriver polisen på sin hemsida.

Tillvägagångssättet är, precis som i de fall under förra veckan i Stenungsund – att man bryter upp fönster eller altandörr och därefter tillgriper smycken, klockor och kontanter.

I fredags eftermiddagen ertappade en person i sin lägenhet på Stenunge Strand när hon kom hem. Polis var snabbt på plats och sökte igenom lägenheten men ingen person var då kvar.

På måndagen knackade polisen dörr i området för att se om man kunde få in tips från boende i området.