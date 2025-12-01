Natten till måndag larmades räddningstjänsten om brand i ett garage i Kyrkenorum i Stenungsund. Rök bolmade ut från garaget, men någon brand kunde man inte lokalisera.

Det var vid klockan 04:20 som räddningstjänsten larmades, initialt om brand i ett fordon i ett garage i Kyrkenorum, Stenungsund.

På plats var det rökutveckling från garaget och brandvarnare tjöt. Men när man öppnade garage kunde man inte hitta någon brand.

Vad som orsakat rökutvecklingen är oklart. Räddningstjänst hjälpte till att vädra ut.

Inga personskador i samband med händelsen.