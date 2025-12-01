NYHETERsto har tidigare berättat om Postkodbedragare som ringt upp personer och gratulerat till vinst. I samtalet har man försökt att förmå personen att logga in med BankID eller lämna kortnummer för att få ut vinsten. Nu verkar det vara en bluff-våg igen gällande den här typen av bedrägerier i vårt område.

I våras var det Orustbor som fick samtal där någon som presenterade sig att ringa från Postkodlotteri gratulerade till vinsten. I förra veckan var det Stenungsundsbor som fått liknande samtal.

Bluffsamtal, SMS och fejkade hemsidor

Efter en stunds småprat och frågan om vad personen ska göra med vinstpengarna så är det dags att lämna kontouppgifter men för att överföringen ska gå igenom krävs inloggning via BankID. Efter det har bedragaren kontroll på bankkontot.

Det förekommer bedrägerier och -försök där bedragare har ringt personer och påstått att de vunnit i Postkodlotteriet. I samband med samtalen har de sagt att de inom en kort stund kommer hem till ”vinnaren” för att sätta in den påstådda vinstsumman. Vid något tillfälle har en uppringd fått en QR-kod sig tillsänd.

-Vi har även uppmärksammat att bedragare hänvisar till bluff-hemsida och där klicka sig vidare för att få ”vinsten” utbetald, skriver Postkodlotteriet på sin hemsida.

Postkodlotteriet tidigare utnyttjade av bedragare

Postkodlotteriet, som tidigare varit utsatt för att bedragare använder deras namn har flera gånger gått ut och upplyst om att man aldrig ber om Bank-ID, bankdosa eller kortnummer för att sätta in vinstpengar. Vinstutbetalningar sker automatiskt till det registrerade kontot.

Postkodlotteriet har säljare som ringer och eller knackar dörr med erbjudande att köpa lotter.

-Viktigt är att inga av våra säljare ber dig att lämna över dina kort -eller bankuppgifter. När du köper en lott via en dörrsäljare fyller du själv i dina betalningsuppgifter och signerar köpet via en iPad som säljaren tillhandahåller. När du köper en lott via telefon skickas ett sms med en länk till hemsidan där du fyller i betalningsuppgifter och godkänner köpet med BankID, skriver Postkodlotteriet på sin hemsida.