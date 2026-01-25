På söndagseftermiddagen inträffade en trafikolycka på Industrivägen i Stenungsund. I samband med kollisionen började en bil att brinna.

Larmet kom klockan 17:19 och det handlar om en sidokollision vid infarten till Stripplekärrsvägen länsväg 653.

-En av bilarna har i samband med kollisionen börjat brinna. Brandstationen ligger ett stenkast från olycksplatsen och man var snabbt på plats och kunde släcka.

Inga synliga personskador. Ambulans är på plats och ser över de drabbade på plats.

Vägen var helt avstängd under räddning- och bärgningsarbetet. Vid klockan 18:50 meddelade bärgare att vägen åter var fri.

Trafikolyckan rubriceras som brott mot trafikförordningen. Ingen ät dock misstänkt i ärendet.