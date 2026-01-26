Under söndagsdygnet har polisen hanterat tre ärenden som rör fylleri i Stenungsund.
I ett av fallen omhändertogs en person enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) och fick nyktra till i polisens förvar. Det finns ingen misstanke om brott i ärendet. De övriga händelserna hanterades på plats av polis.
Kyla kombinerat med alkohol
Det är kallt ute. Kombinationen av alkohol och kyla kan vara särskilt riskfylld. Alkohol försämrar omdömet och kroppens förmåga att känna av kyla, samtidigt som blodkärlen vidgas och värme förloras snabbare. Det ökar risken för nedkylning, fallolyckor och att personer hamnar i utsatta situationer.