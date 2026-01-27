På måndagseftermiddagen inträffade en arbetsplatsolycka på Hantverkaregatan i Stenungsund. En man föll från en tankbil och fördes till sjukhus.

Larmet inkom vid 13.30-tiden. Enligt uppgifter ska mannen ha fallit omkring tre meter från fordonet.

Mannen var vaken och talbar efter olyckan men uppgav smärtor i överkroppen och höften. Han fördes med ambulans till sjukhus för kontroll och vård.

Polisen var på plats och genomförde dokumentation samt höll förhör med vittnen. Händelsen utreds som en arbetsplatsolycka.

Foto: Arkivbild