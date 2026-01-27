En man har dömts för rattfylleri efter att ha kört lastbil alkoholpåverkad på Tjörn.

Händelsen inträffade i december 2025 när mannen, som är i 40-årsåldern körde ett fordon registrerad som lastbil på länsväg 169/723 på Tjörn.

När mannen stoppades för kontroll vid Vallhamnsrondellen blåste han positivet i polisens sållningsinstrument och togs med för bevisprovtagning. Alkoholkoncentrationen i utandningsluften till 0,32 milligram per liter, vilket motsvarar ungefär 0,64 promille i blodet och är över gränsen för rattfylleri.

Mannen uppgav i polisförhör att han tidigare under kvällen druckit en öl samt tagit receptfri hostmedicin. Tingsrätten fann dock ingen anledning att ifrågasätta analysresultatet och bedömde gärningen som styrkt.

Påföljden blir 80 dagsböter om 120 kronor, vilket motsvarar 9 600 kronor. Därutöver ska mannen betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.