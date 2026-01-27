En man döms till en månads fängelse för övergrepp i rättssak efter att ha hotat en annan man i samband med att denne övervägde att göra en polisanmälan.

Mannen är i 30-årsåldern och ändelsen inträffade på Orust i februari 2025

Enligt domen ska hotet ha uttalats i samband med ett telefonsamtal. Mannen ska enligt åklagaren ha sagt ”om du gör en polisanmälan så kommer du få fan för det”. Uttalandet bedömdes som ett försök att hindra den andre mannen från att vända sig till polisen.

Tingsrätten anser att hotet, sett i sitt sammanhang, skulle uppfattas som ett förtäckt hot om våld och att gärningen därmed utgör övergrepp i rättssak. Brottet bedöms som av mindre allvarligt slag, men domstolen framhåller samtidigt att brottstypen i sig är allvarlig.

En månads fängelse

Vid påföljdsvalet har Uddevalla tingsrätt tagit hänsyn till att mannen tidigare dömts för flera vålds- och hotbrott.

Utöver fängelsestraffet ska mannen betala 10 000 kronor i skadestånd till målsäganden för kränkning samt 1 000 kronor till brottsofferfonden. Ett yrkande om ersättning för sveda och värk avslogs.

Den dömda mannen är inte längre skriven i vårt område.