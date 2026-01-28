En man döms för grov olovlig körning efter att ha kört personbil trots att hans körkort var återkallat. Domen meddelades av Uddevalla tingsrätt.

Mannen är i 20-årsåldern. Händelsen inträffade i slutet av december 2025 när han körde bil på länsväg 752, Röravägen, i Henån.

Enligt domen saknade mannen rätt att framföra fordonet eftersom hans körkort var återkallat. Han erkände gärningen under förundersökningen och tingsrätten bedömde därför att målet kunde avgöras utan huvudförhandling. Brottet klassas som grovt just på grund av att körningen skedde trots körkortsåterkallelse.

Vid påföljdsvalet framgår att mannen förekommer i sex avsnitt i belastningsregistret. Han har tidigare dömts för bland annat grovt rattfylleri. Samtidigt konstaterar tingsrätten att detta är första gången han döms för grov olovlig körning.

Påföljden blir 50 dagsböter om 550 kronor, totalt 27 500 kronor. Mannen ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.