På förmiddagen larmades räddningstjänsten om en befarad brand i ett radhus i Brudhammar, Stenungsund. På plats var delar av fastigheten rökfylld.

Larmet kom vid klockan 10.20 på torsdagen.

När räddningstjänsten kom fram var byggnaden rökfylld, men orsaken till rökutvecklingen var inledningsvis oklar.

Fastigheten kontrollerades med värmekamera

Detta för att se om branden tagit sig i kontruktionen.

Rökdykare gick in i bostaden och kunde rädda ett marsvin.

Som en säkerhetsåtgärd utrymdes hela radhuset, som består av tre bostäder. Räddningstjänsten fick förstärkning från Kungälv och man var även beredd att använda en skärsläckare.

Branden lokaliserades senare till en kyl eller frys. Räddningstjänsten vädrar ut fastigheten som har fått omfattande rökskador. Man kontrollerar även konstruktionen med värmekamera för att se att branden inte spridit sig.

Polis finns på plats för att bistå räddningstjänsten. Ambulans larmades inte ut initialt då det inte finns några uppgifter om personskador.

Polisen skriver en rapport gällande brand utan misstänkt brott.