Under torsdagskvällen försökte polisen stoppa en personbil för kontroll i Varekil. Föraren stannade initialt inte på polisens uppmaning och under färden ska något, som senare visade sig vara narkotika -ha kastats ut från bilen.

Händelsen inträffade vid klockan 20.19-tiden. Vid kontrollen saknade han behörighet att framföra fordonet och polisen uppmärksammade även tydliga tecken på narkotikapåverkan. I samband med stoppet anträffades även en mindre mängd misstänkt narkotika i bilen eller på mannen.

Det som kastades ut från bilen under färden kunde också säkras och misstänks vara narkotika.

Efter beslut om husrannsakan påträffades ytterligare narkotika, som togs i beslag. Mannen greps och har senare anhållits.

Mannen misstänks för drograttfylleri, ringa narkotikabrott genom eget bruk, narkotikabrott genom innehav samt olovlig körning. Fordonet togs i beslag.