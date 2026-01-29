Under kvällen genomförde polisen fotpatrullering vid Stenungstorg i Stenungsund. I samband med patrulleringen uppmärksammades en man som uppvisade ett avvikande beteende.

Vid kontrollen anträffades en kniv som mannen bar lättillgängligt på allmän plats. Polisen noterade även tydliga tecken på att mannen var påverkad av narkotika. Mannen, som är i 25-årsåldern – fick följa med för kroppsbesiktning och fortsatta utredningsåtgärder.

En anmälan gällande grovt brott mot knivlagen samt ringa narkotikabrott eget bruk är skriven.

Att brottet rubriceras som grovt brott mot knivlagen är för att mannen misstänks varit påverkad samtidigt som han bar kniven lättillgänglig på en offentlig plats, vilket anses innebära en särskilt förhöjd risk för allmänheten.

