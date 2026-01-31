Natten till lördag larmades räddningstjänst och polis till en lägenhetsbrand i vid Amazonkajen i Bleket. Händelsen utreds som mordbrand.
Larmet kom strax efter klockan 01.
Enligt initiala uppgifter ska ingen person ha befunnit sig i bostaden när branden bröt ut. Polis och övriga blåljusresurser skickades till platsen.
Vid 02-tiden meddelade räddningstjänsten att branden var släckt, men att eftersläckningsarbete pågick. Totalt är tre lägenheter drabbade.
Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till allvarlig skada i samband med branden.
Rubriceras initialt som mordbrand
Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand, en rubricering som är vanlig när man inte har exakt brandorsak i början av en utredning.
En teknisk undersökning kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.