Natten till lördag larmades räddningstjänst och polis till en lägenhetsbrand i vid Amazonkajen i Bleket. Händelsen utreds som mordbrand.

Larmet kom strax efter klockan 01.

Enligt initiala uppgifter ska ingen person ha befunnit sig i bostaden när branden bröt ut. Polis och övriga blåljusresurser skickades till platsen.

Vid 02-tiden meddelade räddningstjänsten att branden var släckt, men att eftersläckningsarbete pågick. Totalt är tre lägenheter drabbade.

Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till allvarlig skada i samband med branden.

Rubriceras initialt som mordbrand

Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand, en rubricering som är vanlig när man inte har exakt brandorsak i början av en utredning.

En teknisk undersökning kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.