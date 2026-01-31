Nu kommer den färgsprakande cirkusföreställningen “Marianne och Jag” till Tjörn. Den spelas den 5 februari 2026 och riktar sig till både barn och vuxna.

Föreställningen är ett fartfyllt och akrobatiskt cirkusäventyr där ingenting är riktigt som det verkar. Publiken får följa med bakom kulisserna i en cirkus där den uppfinningsrika assistenten dyker upp på flera platser samtidigt, utför svindlande trick och överraskar gång på gång.

Under showens cirka 45 minuter växlar luftakrobatik, parakrobatik, lindans och clowneri i en lekfull blandning av humor, spänning och fantasi.

Föreställningen är ett gästspel från Apocalyptic Circus och presenteras i samarbete med Riksteatern. Den har tagits fram med stöd från bland andra Vara Konserthus, CirkL, Region Östergötland och Norrköpings kommun och passar publik från cirka 4 år och uppåt.

Föreställningen ges i Tjörn på 5 februari 2026 kl. 18.00. Biljetter >>

Foto: Niclas Fasth