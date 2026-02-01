Efter 55 år i Stora Höga har Adenmarks beslutat att stänga butiken. Beslutet fattades i höstas och nu startar utförsäljning.

Butiken har varit ett välkänt inslag i Stora Höga och lockat kunder från stora delar av Västsverige. Adenmarsk har profilerat sig som ett av regionens större modehus, med kunnig personal och ett brett sortiment samlat under ett tak.

Ett av Sveriges första klädvaruhus

Adenmarsks historia sträcker sig tillbaka till 1971, då verksamheten startade som ett av Sveriges första klädvaruhus med inriktning på låga priser. Under 1970-talet var handeln till stor del baserad på restpartier, men affärsidén utvecklades över tid.

År 1986 byggdes butiken om för första gången och blev då 50 procent större. I samband med detta skiftade inriktningen successivt från renodlade lågpriskläder till kvalitetskläder till låga priser, och allt fler välkända varumärken tog plats i sortimentet.

Den andra stora ombyggnaden skedde 1996, då butiken blev dubbelt så stor. Samtidigt flyttade Skobolaget in, vilket gjorde anläggningen till ett mer samlat köpcentrum med kläder, skor och café. Under åren därefter genomfördes flera uppdateringar, bland annat en större uppfräschning mellan 2006 och 2008.

Sortimentet breddades ytterligare 2010, då Adenmarsk började sälja barnkläder från bland annat. Under åren 2011–2012 genomfördes omfattande renoveringar av fasad och entré, och lokalerna anpassades så att även ett gym kunde etablera sig i huset.

År 2016 flyttade Adenmarsk in i nya, mer moderna lokaler bredvid den gamla byggnaden. Adenmarks tidigare lokaler byggdes om och blev Hemköp.

Utöver butiken i Stora Höga har Adenmarsk även under en tid haft butik i Varberg.

”Tack för alla år”

I ett avskedsmeddelande i sociala medier till kunderna uttrycker ägarna sin tacksamhet för alla år tillsammans och lyfter fram kundernas besök, samtal och engagemang som en viktig del av butikens resa.

”Efter många fina år tillsammans har ägarna nu tagit det tunga beslutet att stänga vår butik. Vi vill rikta ett stort och innerligt tack till er alla som har handlat hos oss, stöttat oss och gjort vår resa möjlig. Era besök, era leenden och era vänliga ord har betytt mer än ni anar. Tack för förtroendet, för samtalen och för alla stunder som gjort vår butik till en plats fylld av värme och gemenskap. Även om vi nu stänger dörrarna, tar vi med oss minnena och tacksamheten – och hoppas att våra vägar möts igen i framtiden.”

Vad som händer med Adenmarks lokaler återstår att se.