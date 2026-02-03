Natten till tisdag syntes kraftig fackling från industrin i Stenungsund på långt håll. Orsaken var driftstörningar vid både Perstorp Oxo och Borealis krackeranläggning.

Vid 03.15-tiden meddelade Perstorp Oxo att man drabbats av en driftstörning. Felsökning och återstart av en fabriksdel inleddes, vilket medförde fackling i samband med arbetet.

Cirka 15 minuter senare meddelade även Borealis krackeranläggning att en driftstörning inträffat och att fackling skulle ske därifrån.

Ingen fara för allmänheten föreligger.

Fakta om fackling

Fackling är ett säkerhetssystem för processindustrin. Det säkerställer att kolväten som finns i systemen vid ett stopp inte släpps ut till omgivningen, utan hanteras kontrollerat och säkert i fackelsystemet.

Foto: Läsarbild