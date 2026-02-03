På tisdagen togs det första spadtaget för nya seniorlägenheter och ett trygghetsboende i Myggenäs. Byggnationen sker på den så kallade tennistomten och omfattar två hus med sammanlagt 44 lägenheter.

Projektet riktar sig främst till personer som är 75 år eller äldre och blir det första trygghetsboendet som byggs på den östra delen av Tjörn. Satsningen beskrivs som kommunens största investering under åren 2026–2027.

Det handlar om två fyravånings punkthus med moderna två- och trerumslägenheter. Projektet omfattar totalt 3 936 kvadratmeter, varav 2 687 kvadratmeter bostäder och 130 kvadratmeter lokaler. Lägenheterna är mellan 54,5 och 70 kvadratmeter stora och samtliga får inglasade balkonger.

I bottenplan anpassas lokaler för socialförvaltningens verksamhet, vilket ska bidra till liv och funktion i området. Husen uppförs med pålad grundläggning och värms upp med bergvärme via en gemensam undercentral.

Byggherre är Tjörns Bostads AB och entreprenör JSB Construction.

Entreprenaden omfattar även rivning av en befintlig klubbstuga samt marksanering inför byggstart. Budget för på hela projektet ligger på 140 miljoner kronor.

-Detta är det största projektet för kommunen under 2026-2027.

Det första spadtaget togs av Gun Alexandson-Malm, ordförande i socialnämnden. På plats fanns även Cyril Esbjörnsson, ordförande i Tjörns Bostads AB.

-Det finns ett ökat behov av anpassade bostäder för äldre. Många seniorer bor i dag kvar i villor och större bostäder trots förändrade behov. Genom att erbjuda nybyggda senior- och trygghetslägenheter skapas samtidigt möjligheter för yngre hushåll att få tillgång till villor och småhus.

Byggtiden beräknas till cirka 18–20 månader och om allt går enligt plan väntas de första hyresgästerna kunna flytta in under 2027.

Bild: JSB Construction AB och Tjörns kommun