På tisdagsmorgonen larmades räddningstjänsten om en bil som börjat brinna på länsväg 160 i höjd med Tollenäs i Stenungsund.
Larmet kom klockan 06:15. Positionen ska vara i höjd med campingen.
Räddningstjänst på plats.
-Det ska vara rökutveckling från en bil, uppger räddningstjänstens ledningscentral.
Under släckningsarbetet var till en början begränsad framkomlighet på länsväg 160 i riktning mot Stora Höga. Räddningstjänsten kunde snabbt släcka branden och flytta bilen.
Orsaken till branden ska, enligt uppgifter från räddningstjänsten – ett oljeläckage.