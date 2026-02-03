På måndagen stoppade polisen en A-traktor för kontroll i Hallerna. I fordonet fanns en otillåten passagerare i baksätet och fordonet hade flera brister.

Det var vid 13-tiden som polisen valde att stanna och kontrollera fordonet på Hallernaleden.

Vid kontrollen upptäcktes en otillåten passagerare i baksätet. Fordonet uppvisade även flera brister och ska enligt polisen ha varit manipulerat för att kunna framföras i högre hastighet än tillåtet.

En anmälan om olovlig körning har upprättats och vårdnadshavare kontaktades.

Passageraren i fordonet fick en ordningsbot på 1 500 kronor.