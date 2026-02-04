På onsdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till Ödsmål efter samtal om utspridda tunnor som brinner och det ska även ha spridit sig till gräset – men det finns en förklaring.

Larmet kom vid klockan 16:30

Inför ett kommande grävarbete har man lagt ut gamla oljetunnor vars innehåll brinner för att tina tjäle i marken. I detta fall ska det dock ha spridit sig till gräset.

-Fjolårsgräset är torrt och i det här fallet har det spridit sig, inte mycket men ändå. Det är klart att man allmänheten larmar. Det är inte ovanligt att man gör så här men det ska skyltas och bevakas. I detta fall är det ingen här, säger Robert Bang, Styrkeledare Räddningstjänsten Storgöteborg.

Efter att räddningstjänsten fått tag i ansvariga så kunde man lämna platsen.