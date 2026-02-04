När fastighetsskötare Robert på Tjörns Bostads AB gick in i pannrummet på Häggvallskolan anade han knappast vad som väntade. I pannrummet fanns en oväntad gäst – en uggla som tagit sig in i byggnaden.

Händelsen inträffade under onsdagen.

-För att få situationen under kontroll kallade Robert in sin kollega Pasi som förstärkning. När de båda försökte guida fågeln ut tog den istället flera varv runt pannrummet, vilket förvandlade insatsen till en mindre jakt i det annars stillsamma utrymmet, skriver kommunen på sin hemsida.

Efter en stunds kämpande, med både flaxande vingar och snabba manövrar, lyckades kollegorna till slut fånga in ugglan. Enligt deras bedömning rörde det sig troligen om en kattuggleunge som av misstag hamnat inne i byggnaden.

När ugglan väl var infångad kunde den kontrolleras och släppas ut igen. Fågeln bedömdes vara oskadd och flög snabbt vidare när den åter fick friheten.

-Insatsen slutade lyckligt, även om den inte var helt smärtfri för fastighetsskötarna. Robert fick med sig några skråmor och kan konstatera att det här knappast hör till de mer rutinmässiga uppdragen i vardagen som fastighetsskötare, skriver kommunen i sociala medier.

Bild: Tjörns kommun/Facebook