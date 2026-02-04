Snön sedan sist har inte hunnit smälta helt. På fredag väntas ännu ett snöfall i STO-området. Snöfallet kan påverka trafiken under stora delar av dygnet.

Snön väntas dra in redan under fredagsmorgonen och fortsätta periodvis under dagen, kvällen och natten mot lördag. I områden kring Stenungsund, Tjörn och Orust bedöms snöfallet bli lätt till måttligt, men pågå under en längre sammanhängande period. Temperaturen väntas ligga kring nollan, vilket gör att snön kan lägga sig på vägarna.

Även om snömängderna inte bedöms bli extrema är det mer snö än normalt för STO-området, där snö ofta övergår i regn eller faller under kortare perioder. Kombinationen av ihållande snöfall och kalla vägbanor kan därför ge tydlig påverkan på framkomligheten.

Framför allt under morgon- och eftermiddagstrafiken på fredagen finns risk för försämrat väglag. Även under natten mot lördag kan halka förekomma, särskilt på broar, mindre vägar samt gång- och cykelbanor.

Enligt prognosen avtar snöfallet först under lördagsmorgonen.

I nuläget har ingen vädervarning utfärdats, men prognosen kan komma att uppdateras om väderläget förändras.