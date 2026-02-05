Under natten mot torsdag uppmärksammade polis en man som uppvisade avvikande beteende samtidigt som han färdades på elscooter i centrala Stenungsund.

Händelsen inträffade vid klockan 01.50 i centrala Stenungsund.

Polis försökte stoppa mannen som uppvisade ett avvikande beteende för kontroll. Mannen valde då att fortsätta köra och ska samtidigt ha skrikit okvädningsord mot polispatrullen.

Efter en kortare förföljelse till fots lyckades polisen springa ifatt mannen.

Satte sig till motvärn

Vid ingripandet satte mannen sig till motvärn och fortsatte enligt polisen att skrika okvädningsord. Det visade sig att mannen var efterlyst, misstänkt för att ha misskött sig i samband med villkorlig frigivning.

Mannen omhändertogs och fördes till häkte i väntan på vidare transport av Kriminalvården.

Misstänks för flera brott

En anmälan är skriven gällande våldsamt motstånd samt förolämpning av tjänsteman.