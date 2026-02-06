Under fredagen drog snön åter in över STO-området. SMHI hade redan under onsdagen utfärdat en gul vädervarning, den lägsta nivån, för snöfall under fredagen och in på lördagsdygnet.

Snöfallet i kombination med blåst har gjort att snödriver bildats på vägarna. Snöröjningen har haft svårt att hålla jämna steg då nya drivor snabbt bildats efter röjning.

På morgonen inträffade en trafikolycka på E6 strax söder om Ödsmålsbron, där en bilist körde in i räcket och hamnade mellan körfälten. Inga personskador rapporterades i samband med olyckan.

För STO-området har det dock varit relativt lugnt, även om det rapporterats om en del avåkningar.

– Vi har haft en intensiv dag. Vid klockan 13 hade vi genomfört 45 arbeten, men då räknar vi hela Västra Götaland och inte enbart STO-området, säger Thomas Johansson på Bärgnings-Niklas.

Risk för snöhalka under kvällen

Enligt prognosen väntas snöfallet fortsätta fram till tidig lördagsmorgon. Under eftermiddagen och kvällen varnas det även för snöhalka.

Västtrafik uppger att väderläget kan medföra störningar i kollektivtrafiken under fredagen, med risk för förseningar och inställda avgångar.