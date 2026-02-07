Natten mot lördag inträffade en trafikolycka på E6 i Stenungsund. En personbil körde in i mitträcket strax efter Ödsmålsbron.

Larmet om olyckan inkom strax efter klockan 01. Olyckan ska ha skett i riktning mot Stenungsund.

– Det ska vara en personbil som kört in i mitträcket. Inga synliga personskador, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Räddningstjänst larmades till platsen, medan ambulans avvaktar.

-Bilen stod illa till och saknade varningstriangel, vi hjälpte till att flytta bilen så den inte blockerade körbanorna i väntan på bärgare, uppgav Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

I samband med räddningsarbetet var det begränsad framkomlighet på platsen.

