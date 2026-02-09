En kvinna i 20-årsåldern i Stenungsund har dömts för ofredande efter att under en veckas tid ha skickat ett stort antal kränkande sms till en man.

Händelserna ska ha inträffat för snart ett år sedan. Enligt domen skickade kvinnan upprepade meddelanden med nedsättande och hotfullt innehåll till mannen. Hon ska bland annat ha skrivit att han är pedofil.

Tingsrätten konstaterar i domen att meddelandena skickats vid upprepade tillfällen under kort tid och ofta sent på kvällen, vilket bidrog till att gärningen bedömdes som allvarlig.

Kvinnan har i förhör erkänt.

Påföljden blev 40 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 000 kronor. Kvinnan ska även betala 10 000 kronor i skadestånd till målsäganden för kränkning. Därutöver ska hon betala en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.