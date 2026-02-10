Två män i 40-årsåldern har dömts för misshandel och egenmäktigt förfarande efter en händelse i Skärhamn på Tjörn. Den ene mannen döms även för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Händelsen inträffade i maj 2025 vid Hamngatan i Skärhamn. Enligt domen utsattes en man för slag i samband med att de tilltalade tog bland annat en armbandsklocka och solglasögon från honom. Tingsrätten bedömer att männen agerat tillsammans och i samförstånd.

Bakgrunden till händelsen var en obetald skuld mellan parterna.

Åklagaren yrkade på att gärningen skulle bedömas som rån, men tingsrätten gör en annan bedömning och dömer i stället männen för egenmäktigt förfarande och misshandel av normalgraden.

Den ena mannen döms även för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter att ha innehaft två knallskott utan tillstånd.

Påföljden för båda männen blir villkorlig dom i kombination med 125 timmars samhällstjänst. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle straffet ha bestämts till fyra månaders fängelse.

Männen ska solidariskt betala 15 000 kronor i skadestånd till målsäganden för kränkning. Därutöver ska de betala en avgift på 1 000 kronor vardera till Brottsofferfonden.