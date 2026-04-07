”Väjde för djur” – Döms för rattfylleri

En man i 35-årsåldern döms efter att ha kört bil trots att han var påverkad av alkohol. Färden slutade ner i ett dike.

Händelsen inträffade i början av januari på Orust på länsväg 740 i höjd med Henån.

I samband med händelsen larmades polis till platsen efter att bilen hamnat i diket. Mannen blåste positivt i ett första test och togs därefter vidare för kontroll.

Mannen har uppgett att han väjde för ett djur på vägen, vilket ska ha lett till att bilen körde av vägen.

Bedömningen blir att mannen gjort sig skyldig till rattfylleri av normalgraden. Promillehalten låg under gränsen för grovt rattfylleri (0,83 promille) och körningen anses inte ha inneburit en sådan påtaglig fara att brottet ska bedömas som grovt.

Påföljden blir 100 dagsböter á 360 kronor, totalt 36 000 kronor. Han ska även betala en avgift till brottsofferfonden.