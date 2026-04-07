”Väjde för djur” – Döms för rattfylleri

En man i 35-årsåldern döms efter att ha kört bil trots att han var påverkad av alkohol. Färden slutade ner i ett dike.
Händelsen inträffade i början av januari på Orust på länsväg 740 i höjd med Henån.
I samband med händelsen larmades polis till platsen efter att bilen hamnat i diket. Mannen blåste positivt i ett första test och togs därefter vidare för kontroll.
Mannen har uppgett att han väjde för ett djur på vägen, vilket ska ha lett till att bilen körde av vägen.
Bedömningen blir att mannen gjort sig skyldig till rattfylleri av normalgraden. Promillehalten låg under gränsen för grovt rattfylleri (0,83 promille) och körningen anses inte ha inneburit en sådan påtaglig fara att brottet ska bedömas som grovt.
Påföljden blir 100 dagsböter á 360 kronor, totalt 36 000 kronor. Han ska även betala en avgift till brottsofferfonden.
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
